Icon

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود Icon حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند Icon القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة Icon أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء  Icon لقطات لأمطار حائل اليوم  Icon أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر Icon إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٢ مساءً
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

