الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء لقطات لأمطار حائل اليوم أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.