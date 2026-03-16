الذهب دون 5000 دولار للأوقية في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرًا بالمخاوف الجيوسياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4993.42 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل 1.2% إلى 5002.20 دولار.

وفي المعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 80.52 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 3.9% إلى 2103.42 دولارات، وصعد البلاديوم 3.1% إلى 1598.80 دولارًا.