الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار.

وتراجع الذهب ​في المعاملات الفورية 1.1% مسجلًا 5118.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل واحدًا بالمئة لتسجل عند التسوية 5125.80 ​دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 84.90 دولارًا، وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 146 بالمئة العام الماضي.

وانخفض البلاتين ‌في المعاملات الفورية 1.1% ​إلى 2145.75 دولارًا، كما انخفض البلاديوم واحدًا بالمئة ​إلى 1620.86 دولارًا.