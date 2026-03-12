ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري المجلس الدولي للتمور يمدد رئاسة المملكة لسنتين ويقرّ اعتماد إستراتيجية خمسية اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة
انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% مسجلًا 5118.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل واحدًا بالمئة لتسجل عند التسوية 5125.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 84.90 دولارًا، وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 146 بالمئة العام الماضي.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2145.75 دولارًا، كما انخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1620.86 دولارًا.