Icon

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية Icon الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار Icon الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني Icon الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري Icon المجلس الدولي للتمور يمدد رئاسة المملكة لسنتين ويقرّ اعتماد إستراتيجية خمسية Icon اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة Icon دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 Icon الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة Icon هطول أمطار الخير على الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
الذهب ينخفض أكثر من 1% مع صعود الدولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار.

وتراجع الذهب ​في المعاملات الفورية 1.1% مسجلًا 5118.16 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل واحدًا بالمئة لتسجل عند التسوية 5125.80 ​دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 84.90 دولارًا، وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 146 بالمئة العام الماضي.

وانخفض البلاتين ‌في المعاملات الفورية 1.1% ​إلى 2145.75 دولارًا، كما انخفض البلاديوم واحدًا بالمئة ​إلى 1620.86 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط
السوق

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط

السوق
تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات
السوق

تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد...

السوق