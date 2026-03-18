الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر

انخفضت ‌أسعار الذهب اليوم إلى ⁠أدنى مستوياتها في شهر، إذ عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ⁠تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفًا أكثر تشددًا مع ⁠ارتفاع أسعار النفط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 4874.19 دولارًا ​للأوقية (الأونصة)، بعد ‌أن سجل أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير في وقت سابق من الجلسة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.6% إلى 4878.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3% ​إلى 76.90 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 3.2% إلى 2056.05 دولارًا، وهبط البلاديوم 4.5% إلى 1528.75 دولارًا.