الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر

انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها في شهر، إذ عكف المستثمرون على تقييم احتمالات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفًا أكثر تشددًا مع ارتفاع أسعار النفط.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 4874.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير في وقت سابق من الجلسة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.6% إلى 4878.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 76.90 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 3.2% إلى 2056.05 دولارًا، وهبط البلاديوم 4.5% إلى 1528.75 دولارًا.