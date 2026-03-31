Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
الرياض تستضيف مؤتمر عالمي لمناقشة علاقة أدوات التنحيف بمشاكل الشعر

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يناقش مؤتمر عالمي لأمراض الشعر تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من 9- 11 أبريل المقبل أبرز العلاجات التي وصل إليها الطب الحديث في علاجات تساقط الشعر، إضافة علاقة أدوات التنحيف الجديدة كالأبر بمشاكل تساقط الشعر.

ويشارك أكثر من 30 طبيبًا وطبيبة محليين ومن دول أمريكا وإيطاليا وتركيا ومصر والكويت في مؤتمر الأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) الثاني بحضور عدد كبير من أطباء الجلد وجراحي التجميل وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية تشخيص المعنيين بتشخيص وعلاج تساقط الشعر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالله الخليفة، إن مؤتمر SAT يقدم أحدث التطورات في هذا المجال لتشخيص مشاكل الشعر وفروة الرأس بشكل كامل وتقديم أفضل الرعاية للمرضى .
وذكر أن مؤتمر SAT يجمع خبراء دوليين إضافة إلى نخبة من الأطباء المختصين المحليين، والمتدربين.

وأكد أن المؤتمر يغطي الحلول الطبية والإجرائية والجراحية والتجميلية لتساقط الشعر، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيعزز المعرفة في تشخيص ورعاية مرضى الشعر، وسيُحسّن الممارسات في هذا المجال بشكل كبير.
‏الجديد في المؤتمر جلست نقاش عن علاقة إبر التنحيف بتساقط الشعر والطرق العلاجية لذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

