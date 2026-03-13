الرياض يكسب الاتحاد في الجولة 26 من دوري روشن

كسب الرياض نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جرت بينهما أمس الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة (26) “جولة يوم العلم” من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتقدم الاتحاد مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عن طريق لاعبه يوسف النصيري، وأدرك الرياض التعادل عند الدقيقة (48) بواسطة لاعبه لياندرو أنتونيس.

وواصل الرياض ضغطه ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (80) عن طريق اللاعب توزي، قبل أن يختتم مامادو سيلا أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة (4+90).

وبهذا الفوز، رفع الرياض رصيده للنقطة (19) محتلًا المركز (16)، وبقي الاتحاد سادسًا بـ(42) نقطة.