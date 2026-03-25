السامري ينعش أجواء العيد في حائل السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة هطول أمطار الخير على محافظة العُلا “الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
استقطبت عروض فنّ السامري التي نظمتها أمانة منطقة حائل اليوم، ضمن فعاليات عيد الفطر، الأهالي والزوار في مشهد يُجسد ارتباط المجتمع بالموروث الشعبي الأصيل، وذلك في متنزه الأدهم.
وقدّم عدد من الفرق الشعبية لوحات فنية مميزة، جسّدت فن السامري بإيقاعاته المعروفة وأهازيجه التراثية، وسط تفاعل لافت من الحضور الذين شاركوا في الأداء ورددوا الألحان الشعبية في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، إضافة إلى الأزياء التقليدية للفرق التي أضفت طابعًا تراثيًا زاد من جمالية العروض.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الأمانة لإحياء الفنون الشعبية وتعريف الجيل الجديد بها، إلى جانب تعزيز التجربة السياحية للزوار خلال موسم العيد، عبر تقديم محتوى ثقافي وترفيهي يعكس هوية المنطقة.