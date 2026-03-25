السامري ينعش أجواء العيد في حائل

استقطبت عروض فنّ السامري التي نظمتها أمانة منطقة حائل اليوم، ضمن فعاليات عيد الفطر، الأهالي والزوار في مشهد يُجسد ارتباط المجتمع بالموروث الشعبي الأصيل، وذلك في متنزه الأدهم.

وقدّم عدد من الفرق الشعبية لوحات فنية مميزة، جسّدت فن السامري بإيقاعاته المعروفة وأهازيجه التراثية، وسط تفاعل لافت من الحضور الذين شاركوا في الأداء ورددوا الألحان الشعبية في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، إضافة إلى الأزياء التقليدية للفرق التي أضفت طابعًا تراثيًا زاد من جمالية العروض.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الأمانة لإحياء الفنون الشعبية وتعريف الجيل الجديد بها، إلى جانب تعزيز التجربة السياحية للزوار خلال موسم العيد، عبر تقديم محتوى ثقافي وترفيهي يعكس هوية المنطقة.