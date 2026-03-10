Icon

السعودية تدين بأشد العبارات استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
السعودية تدين بأشد العبارات استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وقالت في بيان لها اليوم: ” تؤكد المملكة أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية”.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

