السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٥ مساءً
السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وشددت المملكة على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

وعبّرت المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومةً وشعبًا، وأكدت حق البلدين في حماية أمنها ومجالها الجوي وسلامة أراضيها ومواطنيها، مُثمنةً ما تقومان به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

