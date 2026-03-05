السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان

أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وشددت المملكة على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وعبّرت المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومةً وشعبًا، وأكدت حق البلدين في حماية أمنها ومجالها الجوي وسلامة أراضيها ومواطنيها، مُثمنةً ما تقومان به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.