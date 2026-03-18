السعودية ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الهدنة المؤقتة بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت في بيان لها: “المملكة تثمن تجاوب الطرفين مع الدعوات الصادرة عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة لتطبيق هذه الهدنة، وتؤكد أن تغليب لغة الحوار والحلول السلمية هو السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة”.

وأضافت “المملكة تؤكد أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية بلا كلل وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.