السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة على المملكة العربية السعودية, ومملكة البحرين, ودولة الكويت, وسلطنة عُمان, ودولة قطر, ودولة الإمارات العربية المتحدة, والمملكة الأردنية الهاشمية, على حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الحادية والستين، القرار بتوافق الآراء من أعضاء المجلس، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيانها: “تجدد المملكة إدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، وتشدد على أن استهداف دول ليست طرفًا في النزاع يعد عدوانًا سافرًا لا يمكن تبريره أو قبوله”.