Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين الدولية

السعودية ترفض وتدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أمريكا بالرياض

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٨ مساءً
السعودية ترفض وتدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أمريكا بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض.

وتؤكد المملكة أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر، يتعارض وبشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتي جنيف 1949م وفيينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

قد يهمّك أيضاً
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض

السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية

السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء...

وتشدد المملكة أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر، الذي يأتي على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران، سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وتجدد المملكة تأكيدها على حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية وعددٍ من دول المنطقة
السعودية

أستراليا: ندين الاستهدافات الإيرانية لمواقع في السعودية...

السعودية
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية...

أخبار رئيسية
السعودية تسجّل إنجازًا صحيًا عالميًا بدخول 3 مستشفيات بتصنيف “نيوزويك” 2026
أخبار رئيسية

السعودية تسجّل إنجازًا صحيًا عالميًا بدخول 3...

أخبار رئيسية
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية
أخبار رئيسية

السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد...

أخبار رئيسية
آمنون مطمئنون.. جاهزية تامة لحماية أراضي وأجواء المملكة والتعامل بحسم مع أي تهديد
السعودية

آمنون مطمئنون.. جاهزية تامة لحماية أراضي وأجواء...

السعودية
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
السعودية

السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام...

السعودية
السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
السعودية

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن...

السعودية
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض
السعودية

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة...

السعودية