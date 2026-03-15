السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جرّاء الفيضانات والانهيارات في عددٍ من المناطق، التي تسببت في وفاة وفقدان وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع إثيوبيا حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.