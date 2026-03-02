Icon

أخبار رئيسية
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

