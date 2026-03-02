السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.