السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين.

وكشف الوزير عن حزمة من المبادرات النوعية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث مع وزيرة خارجية بريطانيا

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث مع وزيرة خارجية بريطانيا

رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا

رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا

وشملت المبادرات التي أعلن عنها معالي الجاسر خلال الاجتماع، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل ذلك الشاحنات القادمة للمملكة من دول مجلس التعاون الخليجي.

إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع دول المجلس فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول المجلس، وكذلك إطلاق مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع، لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة في دول مجلس التعاون، داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يعزز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي، إلى جانب الإعفاء من أجور التخزين حتى 60 يومًا للواردات والصادرات الخليجية.

السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر باستهداف بنى تحتية عسكرية في سوريا
السعودية

السعودية تدين بأشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر...

السعودية
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث مع وزيرة خارجية بريطانيا
السعودية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث...

السعودية
السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م
السعودية

السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في...

السعودية
السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
السعودية

السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية...

السعودية
سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
السعودية

سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من...

السعودية
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
السعودية

السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن...

السعودية
السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
أخبار رئيسية

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية...

أخبار رئيسية
رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا
الرياضة

رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر...

الرياضة