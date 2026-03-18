السعودية: نواصل جهودنا لتعزيز أمن الملاحة البحرية

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
المواطن - واس

شاركت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للنقل في اجتماع الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، وترأس وفد المملكة المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية “IMO” المهندس كمال بن محمد الجنيدي.
وأكد الجنيدي في كلمة ألقاها نيابة عن وفد المملكة المشارك في الجلسة، التزام المملكة الكامل بأحكام اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، لاسيما ما يتعلق بالتحذيرات الملاحية، ومجالات البحث والإنقاذ، وتوجيه السفن، وتجنب المخاطر البحرية.
وأوضح أن المملكة تشدد على أهمية حماية الممرات البحرية، وحرية الملاحة، وضمان استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مبينًا أن المملكة سوف تواصل عملها كشريك مسؤول، ملتزم بضمان السلامة البحرية وصون الأرواح، ودعم النظام الدولي القائم على القانون والتعاون المشترك.
وفي جانب تعزيز التعاون الدولي أكدت المملكة أنها ومن خلال موقعها الإستراتيجي ودورها الإقليمي والدولي، مواصلتها وبذلها لكافة الجهود لتعزيز أمن الملاحة البحرية، من خلال تعزيز المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، ورفع الجاهزية والاستجابة لأي تهديدات، وتسهيل انسياب التجارة العالمية عبر ممرات آمنة ومستقرة.
ويأتي هذا العمل امتدادًا للجهود المبذولة للمملكة في مجلس المنظمة البحرية الدولية بوصفها عضوًا فاعلًا وداعمًا للمبادرات الدولية، وتمثل الهيئة العامة للنقل المملكة في مجلس المنظمة والتي تواصل تفعيل الالتزامات حيال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشتركة والمساهمة في القرار الدولي.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة العامة للنقل تنفذ 121 ألف عملية فحص وترصد 25 ألف مخالفة

الهيئة العامة للنقل تنفذ 121 ألف عملية فحص وترصد 25 ألف مخالفة

ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”

ضبط 689 مخالفة في نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”

