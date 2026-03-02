Icon

هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي

السعودية نيابة عن الدول العربية تُدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥١ مساءً
المواطن - واس

أعربت المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية، عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ومخالفةً صريحةً لميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة, بالنيابة عن المجموعة العربية، في النقاش العام تحت البند الثاني وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت المملكة أن هذا الاستهداف يُمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وشدّدت على أن هذه الهجمات تأتي في وقت كانت فيه دول عربية تبذل جهودًا مكثفة للوساطة وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، الأمر الذي يجعل هذا التصعيد غير مبرر ويقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعربت المملكة في البيان عن تضامنها الكامل مع الدول العربية المستهدفة، وتؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعوبها وأمنها.

