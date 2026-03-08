السفارة الأمريكية في بغداد لرعاياها: غادروا في أقرب وقت

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
وسط استمرار الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي، وعقب استهداف صواريخ كاتيوشا محيط السفارة الأميركية في بغداد، جددت الأخيرة تحذيراتها إلى المواطنين الأميركيين.
وحثت السفارة في بيان اليوم الأحد الأميركيين المتواجدين في العراق على المغادرة في أقرب وقت.
أما بالنسبة إلى الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة، فدعتهم إلى “البقاء في أماكنهم داخل مواقع آمنة لفترات طويلة”، كما حثتهم على “توفير مخزون من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى”.
إلى ذلك، حذرت من أن إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة. وأضافت أن تلك الفصائل أصدرت دعوات لشن هجمات ضد الأميركيين والمصالح الأميركية في العراق.
كما أشارت إلى أنه تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومرافق أخرى في إقليم كردستان العراق. ولفتت إلى تعرض مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق لهجمات أيضاً.
ونبهت إلى أن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو ضمن مجموعات قد يعرض المواطنين الأميركيين للخطر.