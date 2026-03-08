السفارة الأمريكية في بغداد لرعاياها: غادروا في أقرب وقت

وسط استمرار الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي، وعقب استهداف صواريخ كاتيوشا محيط السفارة الأميركية في بغداد، جددت الأخيرة تحذيراتها إلى المواطنين الأميركيين.

وحثت السفارة في بيان اليوم الأحد الأميركيين المتواجدين في العراق على المغادرة في أقرب وقت.

أما بالنسبة إلى الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة، فدعتهم إلى “البقاء في أماكنهم داخل مواقع آمنة لفترات طويلة”، كما حثتهم على “توفير مخزون من الطعام والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى”.

إلى ذلك، حذرت من أن إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة. وأضافت أن تلك الفصائل أصدرت دعوات لشن هجمات ضد الأميركيين والمصالح الأميركية في العراق.

كما أشارت إلى أنه تم استهداف فنادق يرتادها الأجانب ومرافق أخرى في إقليم كردستان العراق. ولفتت إلى تعرض مواقع بنية تحتية حيوية في أنحاء العراق لهجمات أيضاً.

ونبهت إلى أن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو ضمن مجموعات قد يعرض المواطنين الأميركيين للخطر.