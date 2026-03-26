السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول المجلس إلى المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة، لنقل البضائع لدول الخليج عبر موانئ ومطارات المملكة؛ وذلك لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية والمواد سريعة التلف وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع.
وأكدت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تدفق السلع الأساسية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما اشترطت الهيئة أن تتقيد هذه الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر عمليات النقل على الوارد لهذه الدول من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.