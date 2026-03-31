السوق المالية توافق على طرح 30% من أسهم “بترولوب للزيوت” للاكتتاب

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها بتاريخ 12/10/1447هـ الموافق 31 مارس 2026، بالموافقة على طلب شركة بترولوب للزيوت تسجيل أسهمها وطرح 9 ملايين سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بدء الاكتتاب بوقت كافٍ.
وأشارت الهيئة، إلى أن النشرة ستتضمن المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري، بما في ذلك القوائم المالية للشركة وتفاصيل نشاطها وهيكل إدارتها.