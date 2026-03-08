Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

السيطرة على حريق في خزاني وقود بمطار الكويت الدولي

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
السيطرة على حريق في خزاني وقود بمطار الكويت الدولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت فرق الإطفاء في الكويت اليوم من السيطرة على حريق اندلع في خزاني وقود بمطار الكويت الدولي بعد تعرض الموقع لهجوم ضمن الهجمات المعادية التي استهدفت البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد الغريب -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن فرق الإطفاء باشرت فور تلقي البلاغ بالتعامل مع الحريق حيث تمت مكافحة النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها, مبينًا أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.

قد يهمّك أيضاً
مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين

مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين

الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما

الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السفارة الأميركية بالكويت: لا إصابات جراء الهجوم الإيراني
العالم

السفارة الأميركية بالكويت: لا إصابات جراء الهجوم...

العالم
الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد
العالم

الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال...

العالم
مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين
السعودية

مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت...

السعودية
سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي كهرباء بالكويت
العالم

سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي...

العالم
الدفاع الكويتية: سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية
العالم

الدفاع الكويتية: سقوط عددٍ من الطائرات الحربية...

العالم
الكويت تعلن إصابة 27 من منتسبي الجيش ورصد واعتراض 178 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا منذ بدء الهجمات
العالم

الكويت تعلن إصابة 27 من منتسبي الجيش...

العالم
الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات وقود مطار الكويت الدولي للهجوم
العالم

الكويت: التصدي لطائرات مسيرة معادية وتعرض خزانات...

العالم
الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة
العالم

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

العالم