السيطرة على حريق في خزاني وقود بمطار الكويت الدولي

تمكنت فرق الإطفاء في الكويت اليوم من السيطرة على حريق اندلع في خزاني وقود بمطار الكويت الدولي بعد تعرض الموقع لهجوم ضمن الهجمات المعادية التي استهدفت البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد الغريب -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية- أن فرق الإطفاء باشرت فور تلقي البلاغ بالتعامل مع الحريق حيث تمت مكافحة النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها, مبينًا أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.