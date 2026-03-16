حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر

السيطرة على حريق في محيط مطار دبي وتعليق الرحلات مؤقتاً

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإمارات، الإثنين، نجاح فرق الدفاع المدني بدبي في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على حسابه في “إكس”: “نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على الحريق الناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات”.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد نشر في وقت سابق من فجر الإثنين: “تتعامل الجهات المختصة حاليا مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة”.

ووفق المكتب فقد نتج عن الحادث “حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة”.

ومن جانبها أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين، بحسب منشور على حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويُنصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم. وسيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها.

الإمارات: نتعامل مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران
الإمارات: القبض على 25 شخصًا بتهمة الترويج لأعمال إيران العسكرية
إمارة الفجيرة: حريق في منطقة الصناعات البترولية بعد استهداف بمسيّرة
الإمارات تدمّر 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
أبوظبي.. مقتل شخص في سقوط صاروخ إيراني على مركبة
الدفاع الإماراتية: التعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 مسيّرات إيرانية اليوم
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
الإمارات: القبض على 10 مقيمين لنشرهم مقاطع مضللة
