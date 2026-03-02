“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثّلةً بفرعها في منطقة المدينة المنورة في أعمال “المركز الشامل” بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي، ضمن خططها التشغيلية في شهر رمضان من خلال منظومة دعوية وإرشادية متخصصة تُعنى بخدمة الزوار وإيصال الرسالة الشرعية بأسلوب مؤسسي منظم يواكب كثافة الحضور وتنوّع الجنسيات.

وتُقدم الوزارة ضمن نطاق اختصاصها في المركز، خدمات الإرشاد الديني والإجابة عن الاستفسارات الشرعية وتوزيع المواد التوعوية بعدة لغات إلى جانب التعريف بالمبادرات الرقمية والمنصات التقنية التابعة لها بما يسهم في تعزيز الوعي الشرعي وتيسير الوصول إلى المحتوى العلمي الموثوق، خاصة في أوقات الذروة التي يشهدها المسجد النبوي وساحاته في شهر رمضان.

ويباشر العمل في المركز نخبة من الكفاءات الدعوية المؤهلة علميًا ومهاريًا من الرجال والنساء حيث يقدّمون التوجيه الشرعي والإرشاد المباشر ويجيبون عن استفسارات الزوار بعناية واعتدال في أجواء تتسم بالرحابة وتراعي خصوصية الزائر وقدسية المكان؛ بما يعكس تكاملًا بين التأصيل الشرعي والكفاءة التنظيمية ويعزّز جودة الخدمة المقدّمة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لرسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة بيوت الله وقاصديها وتجسيدًا لجهودها الموسمية عبر حضور ميداني فاعل يجمع بين العلم والتقنية وحسن الأداء بما يرسّخ صورة مشرّفة للعمل الدعوي المنظم في ساحات المسجد النبوي الشريف.