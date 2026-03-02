Icon

‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ مساءً
“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثّلةً بفرعها في منطقة المدينة المنورة في أعمال “المركز الشامل” بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي، ضمن خططها التشغيلية في شهر رمضان من خلال منظومة دعوية وإرشادية متخصصة تُعنى بخدمة الزوار وإيصال الرسالة الشرعية بأسلوب مؤسسي منظم يواكب كثافة الحضور وتنوّع الجنسيات.

وتُقدم الوزارة ضمن نطاق اختصاصها في المركز، خدمات الإرشاد الديني والإجابة عن الاستفسارات الشرعية وتوزيع المواد التوعوية بعدة لغات إلى جانب التعريف بالمبادرات الرقمية والمنصات التقنية التابعة لها بما يسهم في تعزيز الوعي الشرعي وتيسير الوصول إلى المحتوى العلمي الموثوق، خاصة في أوقات الذروة التي يشهدها المسجد النبوي وساحاته في شهر رمضان.

قد يهمّك أيضاً
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية

ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله...

ويباشر العمل في المركز نخبة من الكفاءات الدعوية المؤهلة علميًا ومهاريًا من الرجال والنساء حيث يقدّمون التوجيه الشرعي والإرشاد المباشر ويجيبون عن استفسارات الزوار بعناية واعتدال في أجواء تتسم بالرحابة وتراعي خصوصية الزائر وقدسية المكان؛ بما يعكس تكاملًا بين التأصيل الشرعي والكفاءة التنظيمية ويعزّز جودة الخدمة المقدّمة.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لرسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة بيوت الله وقاصديها وتجسيدًا لجهودها الموسمية عبر حضور ميداني فاعل يجمع بين العلم والتقنية وحسن الأداء بما يرسّخ صورة مشرّفة للعمل الدعوي المنظم في ساحات المسجد النبوي الشريف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات الإرشاد والتوعية بالمسجد النبوي في رمضان
أخبار رئيسية

أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات...

أخبار رئيسية
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
صحة وطب‎

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد...

صحة وطب‎
ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
السعودية

ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين...

السعودية
لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد النبوي 12 رمضان
السعودية

لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد...

السعودية
أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز خدمة الضيف بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى
السعودية

أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز...

السعودية
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
السعودية

أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي...

السعودية