عملت الرئاسة على تعزيز حضورها الرقمي عبر منظومة إعلامية متكاملة

الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
المواطن - واس

سجّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (366) مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المحتوى الديني الموثوق، واتساع نطاق الوصول إلى الرسائل التوعوية والإرشادية التي تبثها الرئاسة عبر منصاتها المختلفة.

تنوّع المحتوى المقدم

وجاء هذا التفاعل الكبير نتيجة تنوّع المحتوى المقدم، الذي شمل التلاوات القرآنية من الحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والبرامج التوعوية، إلى جانب المقتطفات الإعلامية، والخطب المترجمة بعدة لغات، والبرامج النسائية، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المستفيدين من داخل المملكة وخارجها.

وعملت الرئاسة خلال الموسم على تعزيز حضورها الرقمي عبر منظومة إعلامية متكاملة، ارتكزت على توظيف التقنيات الحديثة في البث والنشر، وتكثيف الإنتاج المعرفي والتوعوي، بما يواكب حجم الإقبال الكبير على الحرمين الشريفين، ويعزّز من إيصال الرسالة الدينية بأسلوب ميسّر وشامل.

كما أسهمت البرامج العلمية والإثرائية في تقديم محتوى نوعي يركّز على تصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، فيما أتاحت الخطب المترجمة والمواد المتعددة اللغات الوصول إلى شريحة واسعة من الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات، بما يعكس البعد العالمي لرسالة الحرمين الشريفين.

وأكدت الرئاسة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح إستراتيجياتها الإعلامية في توسيع نطاق التأثير، وتعزيز جودة المحتوى، ورفع كفاءة الوصول الرقمي، مشيرةً إلى استمرار تطوير خدماتها ومنصاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزّز من تجربة ضيوف الرحمن، ويُرسّخ مكانة الحرمين الشريفين منارةً للعلم والهداية للعالم أجمع.

