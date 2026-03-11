Icon

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية Icon إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل Icon الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم Icon #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع Icon الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان Icon سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام Icon الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم Icon الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية Icon هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 Icon

الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم
المواطن - واس

اكتست مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.

وعكست الأعلام المنتشرة في أرجاء المنطقة مشهدًا وطنيًا يعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة والسيادة، وما يحمله من دلالات تاريخية راسخة في وجدان أبناء الوطن.

ويُعد يوم العلم محطة وطنية مهمة يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء.

