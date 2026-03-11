مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026
اكتست مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.
وعكست الأعلام المنتشرة في أرجاء المنطقة مشهدًا وطنيًا يعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة والسيادة، وما يحمله من دلالات تاريخية راسخة في وجدان أبناء الوطن.
ويُعد يوم العلم محطة وطنية مهمة يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء.