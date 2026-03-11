الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم

اكتست مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.

وعكست الأعلام المنتشرة في أرجاء المنطقة مشهدًا وطنيًا يعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة والسيادة، وما يحمله من دلالات تاريخية راسخة في وجدان أبناء الوطن.

ويُعد يوم العلم محطة وطنية مهمة يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء.