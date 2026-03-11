Icon

سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام Icon الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم Icon الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية Icon هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026 Icon طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس Icon أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة Icon سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٩ مساءً
الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اكتست مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية باللون الأخضر، ورفرفت راية التوحيد عالية في الشوارع والميادين، احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق الحادي عشر من شهر مارس من كل عام.

وعكست الأعلام المنتشرة في أرجاء المنطقة مشهدًا وطنيًا يعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء، ويجسد مكانة العلم السعودي رمزًا للوحدة والسيادة، وما يحمله من دلالات تاريخية راسخة في وجدان أبناء الوطن.

قد يهمّك أيضاً
احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة...

ويُعد يوم العلم محطة وطنية مهمة يستحضر فيها المواطنون مسيرة الدولة السعودية المباركة، ويجددون من خلالها مشاعر الولاء والوفاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
السعودية

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف...

السعودية
أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية
السعودية

أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم”
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم...

السعودية
مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
السعودية

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر...

السعودية