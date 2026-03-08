Icon

الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة
المواطن - فريق التحرير

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية غرفة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في فندق بمنطقة الروشة في بيروت، وهي منطقة سياحية ساحلية رئيسية في العاصمة اللبنانية ولا يوجد فيها تواجد ملحوظ لحزب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستهدف الهجوم فندق رمادا، الذي يحظى بشعبية لدى السياح ورجال الأعمال، وسمع دوي الانفجار السكان في المناطق المجاورة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين. ولم تعلن إسرائيل على الفور عن الجهة التي استهدفتها.

وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف فندقا منذ تجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى ضربات انتقامية إسرائيلية في جميع أنحاء لبنان أسفرت عن مقتل المئات.

وفي واقعة منفصلة، يوم الأربعاء، استهدف هجوم إسرائيلي فندق كومفورت في منطقة الحازمية ببيروت، وهي ضاحية ذات أغلبية مسيحية تقع شرق وسط بيروت.

وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.

ونفّذت قوات إسرائيلية في وقت سابق خاصة عملية في شرق لبنان تخللتها سلسلة غارات على بلدة تعد معقلا رئيسيا لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بالعثور على بقايا الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986.

 

