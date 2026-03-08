الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية غرفة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في فندق بمنطقة الروشة في بيروت، وهي منطقة سياحية ساحلية رئيسية في العاصمة اللبنانية ولا يوجد فيها تواجد ملحوظ لحزب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واستهدف الهجوم فندق رمادا، الذي يحظى بشعبية لدى السياح ورجال الأعمال، وسمع دوي الانفجار السكان في المناطق المجاورة.
غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في #الروشة في #بيروت pic.twitter.com/HmQfpOMa93
— LebanonOn (@LebanonOnNews) March 7, 2026
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين. ولم تعلن إسرائيل على الفور عن الجهة التي استهدفتها.
وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف فندقا منذ تجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى ضربات انتقامية إسرائيلية في جميع أنحاء لبنان أسفرت عن مقتل المئات.
وفي واقعة منفصلة، يوم الأربعاء، استهدف هجوم إسرائيلي فندق كومفورت في منطقة الحازمية ببيروت، وهي ضاحية ذات أغلبية مسيحية تقع شرق وسط بيروت.
وتداول رواد مواقع التواصل ومنصات إخبارية لبنانية مقاطع فيديو قالوا إنها للغارة التي استهدفت فندق رمادا في العاصمة اللبنانية.
ونفّذت قوات إسرائيلية في وقت سابق خاصة عملية في شرق لبنان تخللتها سلسلة غارات على بلدة تعد معقلا رئيسيا لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 41 شخصاً، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بالعثور على بقايا الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986.