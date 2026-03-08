Icon

يُنفّذ بالشراكة مع نخبة من الجهات التعليمية والتدريبية المحلية والعالمية

الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ مساءً
المواطن - واس

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن فتح باب التقديم لبرنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف، ابتداءً من اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026م.

3 مسارات رئيسية

ويشمل البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية: نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، ونُخب المهندسين، مستهدفًا الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للانضمام إلى الصندوق الصناعي.

ويُنفّذ البرنامج بالشراكة مع نخبة من الجهات التعليمية والتدريبية المحلية والعالمية، ويمنح الملتحقين بالبرنامج مجموعة من المزايا تشمل مكافأة شهرية، وتأمينًا طبيًا يغطي المتدرب ووالديه، إضافة إلى بدل سكن، وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى.

ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من الجنسين إلى التقديم على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

ويُعد برنامج “نُخب” أحد البرامج الإستراتيجية التي يقدمها الصندوق الصناعي في إطار التزامه المستمر بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، مستندًا إلى أكثر من خمسة عقود من الخبرة في مجال التدريب والتطوير، وبالشراكة مع أبرز الجامعات والمراكز التدريبية الرائدة.

