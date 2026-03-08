دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن فتح باب التقديم لبرنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف، ابتداءً من اليوم، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026م.
ويشمل البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية: نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، ونُخب المهندسين، مستهدفًا الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للانضمام إلى الصندوق الصناعي.
ويُنفّذ البرنامج بالشراكة مع نخبة من الجهات التعليمية والتدريبية المحلية والعالمية، ويمنح الملتحقين بالبرنامج مجموعة من المزايا تشمل مكافأة شهرية، وتأمينًا طبيًا يغطي المتدرب ووالديه، إضافة إلى بدل سكن، وبدل نقل، ومكافأة أداء سنوية، إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى.
ودعا الصندوق الصناعي حديثي التخرج من الجنسين إلى التقديم على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.
ويُعد برنامج “نُخب” أحد البرامج الإستراتيجية التي يقدمها الصندوق الصناعي في إطار التزامه المستمر بتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، مستندًا إلى أكثر من خمسة عقود من الخبرة في مجال التدريب والتطوير، وبالشراكة مع أبرز الجامعات والمراكز التدريبية الرائدة.