الصندوق العقاري يُودع مليارًا و88 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليار و88 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري عن شهر مارس 2026م.

وأوضح أن إجمالي دعم شهر مارس خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك سعيًا لدعم المستفيدين، وتحسين قدرتهم على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الصندوق العقاري مواصلة جهوده في ابتكار حلول تمويلية مرنة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.