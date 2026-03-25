الطاقة الدولية: سنفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة

التخصصي ينجح في إجراء عملية سحب القولون بتقنية سونسن لطفل عمره عامين تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1% أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إنها ستفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة.
ذكرت وكالة جيجي برس للأنباء أن رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي طلبت من فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الإفراج عن كمية إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، وفقاً لـ”رويترز”.
وحذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين الماضي، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع “خطير جدا”.
وقال في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا: “حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميًا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين” في سبعينات القرن الماضي.
وأضاف “في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميًا في كلّ من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين”، وفق وكالة “فرانس برس”.