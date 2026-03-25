الطاقة الدولية: سنفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إنها ستفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة.

ذكرت وكالة جيجي برس للأنباء أن رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي طلبت من فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الإفراج عن كمية إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، وفقاً لـ”رويترز”.

وحذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين الماضي، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع “خطير جدا”.

وقال في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا: “حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميًا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين” في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف “في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميًا في كلّ من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين”، وفق وكالة “فرانس برس”.