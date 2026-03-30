أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران توقف عن العمل بعدما استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وخلصت الوكالة بعد تحليل مستقل لصور من أقمار صناعية إلى أن موقع خنداب (الاسم الجديد لمفاعل أراك) تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد يعمل»، مضيفة أن «المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلن عنها.

الطاقة الذرية: أضرار جسيمة توقف محطة "خنداب" الإيرانية عن العمل.. ولا مواد نووية داخلها pic.twitter.com/CTYHDSsxJ3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2026

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الجمعة استهدافه مفاعل أراك للماء الثقيل في وسط إيران، مؤكدا أنه موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.