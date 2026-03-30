الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران توقف عن العمل بعدما استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي.
وخلصت الوكالة بعد تحليل مستقل لصور من أقمار صناعية إلى أن موقع خنداب (الاسم الجديد لمفاعل أراك) تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد يعمل»، مضيفة أن «المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلن عنها.
الطاقة الذرية: أضرار جسيمة توقف محطة "خنداب" الإيرانية عن العمل.. ولا مواد نووية داخلها
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2026
وكان الجيش الإسرائيلي أكد الجمعة استهدافه مفاعل أراك للماء الثقيل في وسط إيران، مؤكدا أنه موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.