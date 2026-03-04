الطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي من المنشآت الإيرانية

أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنه لم يتم رصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية في إيران.

وأعلنت الوكالة, في بيان, أنه استنادًا إلى تحليل أحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة، لم يتم رصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية في إيران، وبالتالي “لا يوجد خطر تسرب إشعاعي في الوقت الحالي”.

وأشار البيان إلى رصد تضرر مبنيين بالقرب من موقع أصفهان النووي، وعدم وجود أي تأثير في مواقع نووية أخرى، بما في ذلك محطة “بوشهر” للطاقة النووية, وموقع “نطنز” بعد الأضرار التي أُبلغ عنها سابقًا عند المداخل.