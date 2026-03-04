الطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي من المنشآت الإيرانية

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنه لم يتم رصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية في إيران.
وأعلنت الوكالة, في بيان, أنه استنادًا إلى تحليل أحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة، لم يتم رصد أي أضرار في المنشآت التي تحتوي على مواد نووية في إيران، وبالتالي “لا يوجد خطر تسرب إشعاعي في الوقت الحالي”.
وأشار البيان إلى رصد تضرر مبنيين بالقرب من موقع أصفهان النووي، وعدم وجود أي تأثير في مواقع نووية أخرى، بما في ذلك محطة “بوشهر” للطاقة النووية, وموقع “نطنز” بعد الأضرار التي أُبلغ عنها سابقًا عند المداخل.