Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وزارة الطاقة: لا تأثر في الإمدادات من مصفاة رأس تنورة بعد الاعتداء عليها

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٣ مساءً
وزارة الطاقة: لا تأثر في الإمدادات من مصفاة رأس تنورة بعد الاعتداء عليها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

‎صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه في صباح اليوم الأربعاء تعرَّضت مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك -ولله الحمد- تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات.

قد يهمّك أيضاً
أبرز مستجدات الجسر البحري الرابط بين رأس تنورة والقطيف

أبرز مستجدات الجسر البحري الرابط بين رأس تنورة والقطيف

فعاليات اليوم الوطني الـ93 في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين

فعاليات اليوم الوطني الـ93 في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد