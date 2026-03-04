وزارة الطاقة: لا تأثر في الإمدادات من مصفاة رأس تنورة بعد الاعتداء عليها

‎صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه في صباح اليوم الأربعاء تعرَّضت مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك -ولله الحمد- تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات.