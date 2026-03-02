الطيران المدني الأردني يُعلن إغلاقًا جزئيًا ومؤقتًا للأجواء الأردنية

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، إغلاقًا جزئيًا ومؤقتًا للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وتقييم المخاطر وفقًا للمعايير الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، ضيف الله الفرجات، قوله: “إن هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي؛ حيث يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي, وسيبقى العمل بهذا القرار ساريًا اعتبارًا من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، ضمانًا لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية”.

ودعت الهيئة جميع المسافرين بضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.