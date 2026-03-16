الطيران المدني العراقي: تمديد إغلاق الأجواء أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق الأجواء العراقية 72 ساعة إضافية.

وقالت سلطة الطيران المدني، في بيان إن “سلطة الطيران المدني العراقي قررت تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين 16 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

وأضافت أن “القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات”، مشيرة الى انه “سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً”.