العالمي يزيد الراجحي يتطلع لحصد نقاط مهمة في رالي رايد البرتغال

يستعد البطل السعودي والعالمي يزيد الراجحي للمشاركة في رالي رايد البرتغال “بي بي التيميت”، ثاني جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (W2RC)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 22 مارس في البرتغال وإقليم إكستريمادورا الإسباني.

ويُعد هذا الحدث من أبرز جولات بطولة العالم، حيث يعبر مساره دولتين أوروبيتين متجاورتين، وتلتقي فيه نخبة السائقين والفرق العالمية للتنافس على مراحل متنوعة تمتد عبر الأراضي البرتغالية والإسبانية.

وتنطلق منافسات الرالي من مدينة غرانديولا جنوب البرتغال، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 2,175 كيلومترًا، منها 1,320 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت قبل أن تمتد المراحل عبر مساراتٍ ضيقة والتقنية والحصوية وصولًا إلى خط النهاية في مدينة لولي، وذلك على عكس التضاريس الصحراوية المفتوحة التي تشتهر بها راليات مثل داكار وأبوظبي والمغرب، حيث سيواجه المتسابقون طرقًا تقنية وتضاريس متباينة تتطلب أعلى مستويات التركيز والمهارة.

وتأتي مشاركة الراجحي ضمن حملته التنافسية في بطولة العالم للراليات الصحراوية (W2RC)، حيث يسعى إلى مواصلة حضوره القوي في البطولة ومنافسة نخبة السائقين العالميين، وذلك بعد مشاركته في رالي داكار خلال شهر يناير الماضي، والتي لم يُكتب له خلالها الاستمرار حتى المراحل النهائية بعد خروجه المبكر من السباق. ويطمح الراجحي من خلال مشاركاته المقبلة إلى تعويض تلك النتيجة والتركيز على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في ترتيب بطولة العالم، في ظل المنافسة القوية بين أبرز السائقين والفرق العالمية.

كما أعرب البطل السعودي يزيد الراجحي عن تقديره للدعم المستمر الذي يحظى به من الشريك الرسمي “جميل لرياضة المحركات”، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه هذا الدعم في مسيرته الرياضية، ومؤكدًا أنه يشكل عنصرًا أساسيًا في استمراره بالمنافسة بقوة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

وقال البطل العالمي، الراجحي: “نحن مستعدون لخوض تحدي رالي رايد البرتغال، ونسعى لتقديم أداء قوي والمنافسة على مراكز متقدمة. مشاركتنا هذا الموسم في بطولة العالم مهمة بالنسبة لنا، خصوصًا بعد أن لم تسر الأمور في رالي داكار هذا العام كما كنا نخطط لها. لذلك نركز الآن على العودة بقوة، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط في البطولة، والاستفادة من كل جولة لتعزيز جاهزيتنا للمنافسات المقبلة.”