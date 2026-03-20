العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا

خفضت وزارة النفط العراقية إنتاج النفط الخام من شركة نفط البصرة من 3 ملايين و300 ألف برميل إلى 900 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال رئاسة نائب مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أمس، اجتماعًا لمناقشة خطة إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة في ضوء الأحداث في المنطقة.