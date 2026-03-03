العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أسقطت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة كانت قد حاولت استهداف القنصلية الأميركية في أربيل، بإقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”.
أتى ذلك، بعدما اعترضت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أربيل الدولي.
ووفق بيان رسمي “تمكنت الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بمطار أربيل التي تستضيف قوات أميركية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف المطار”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ليل الثلاثاء في أربيل. وسُمعت غالبية الأصوات قرب مطار أربيل حيث تنتشر قوات أميركية في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن.
وعلى مدى الأيام الماضية، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أميركية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.
في سياق متصل، أعلن فصيل عراقي مسلح يعرف باسم “سرايا أولياء الدم”، أن عناصره هاجموا بطائرات مسيرة، فجر الثلاثاء، فندقاً في أربيل “يضم جنوداً أميركيين”.
وقال الفصيل، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن “الهجوم جاء ثأراً لدم المرشد الإيراني علي خامنئي”.
ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أودت بحياة عدد من المسؤولين وعلى رأسهم المرشد، علي خامنئي.
بدورها، ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.