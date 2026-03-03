Icon

العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ مساءً
العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل
المواطن - فريق التحرير

أسقطت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة كانت قد حاولت استهداف القنصلية الأميركية في أربيل، بإقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”.

أتى ذلك، بعدما اعترضت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أربيل الدولي.

مسيرة تستهدفت القنصلية الأميركية

ووفق بيان رسمي “تمكنت الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بمطار أربيل التي تستضيف قوات أميركية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف المطار”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ليل الثلاثاء في أربيل. وسُمعت غالبية الأصوات قرب مطار أربيل حيث تنتشر قوات أميركية في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن.

وعلى مدى الأيام الماضية، استهدفت المدينة التي تضم أيضا قنصلية أميركية، بهجمات من طائرات مسيّرة، تمّ اعتراض غالبيتها.

فصيل مسلح يعلن مسؤوليته

في سياق متصل، أعلن فصيل عراقي مسلح يعرف باسم “سرايا أولياء الدم”، أن عناصره هاجموا بطائرات مسيرة، فجر الثلاثاء، فندقاً في أربيل “يضم جنوداً أميركيين”.

وقال الفصيل، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن “الهجوم جاء ثأراً لدم المرشد الإيراني علي خامنئي”.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أودت بحياة عدد من المسؤولين وعلى رأسهم المرشد، علي خامنئي.

بدورها، ردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية.

