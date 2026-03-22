العرضة السعودية في حائل بمناسبة عيد الفطر تثري تجربة الزوار

جذبت فعالية العرضة السعودية، والتي تنظمها أمانة منطقة حائل حضورًا كثيفًا من الزوار وبمشاركة واسعة من الصغار والكبار، خلال عيد الفطر، وذلك في منتزه الأدهم.
وقدم المشاركون في الفعالية لوحات من العرضة السعودية، مصحوبة بالأهازيج الوطنية والإيقاعات التراثية التي جسدت الهوية الثقافية للمملكة، وسط تفاعل كبير من الزوار.
وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية متنوعة ومساحات مخصصة للعائلات، مع تجهيز مواقع الجلوس والخدمات المساندة لضمان راحتهم وسلامتهم في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.
وأكدت أمانة حائل أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن جهودها لتعزيز الموروث الشعبي والأنشطة الترفيهية والثقافية، وإثراء تجربة الزوار خلال أيام العيد، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز جودة الحياة في المنطقة.