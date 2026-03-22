Icon

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

العرضة السعودية في حائل بمناسبة عيد الفطر تثري تجربة الزوار

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جذبت فعالية العرضة السعودية، والتي تنظمها أمانة منطقة حائل حضورًا كثيفًا من الزوار وبمشاركة واسعة من الصغار والكبار، خلال عيد الفطر، وذلك في منتزه الأدهم.
وقدم المشاركون في الفعالية لوحات من العرضة السعودية، مصحوبة بالأهازيج الوطنية والإيقاعات التراثية التي جسدت الهوية الثقافية للمملكة، وسط تفاعل كبير من الزوار.
وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية متنوعة ومساحات مخصصة للعائلات، مع تجهيز مواقع الجلوس والخدمات المساندة لضمان راحتهم وسلامتهم في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.
وأكدت أمانة حائل أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن جهودها لتعزيز الموروث الشعبي والأنشطة الترفيهية والثقافية، وإثراء تجربة الزوار خلال أيام العيد، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز جودة الحياة في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95

العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95

العرضة تدخل موسوعة جينيس باحتفال الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة المنطقة بيوم التأسيس

العرضة تدخل موسوعة جينيس باحتفال الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة المنطقة بيوم...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد