العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل

قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10 دولارات للبرميل، لتتجاوز حاجز 100 دولار، في ارتفاع حاد يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.