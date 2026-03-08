Icon

البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية Icon الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات Icon وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا Icon إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي Icon تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة Icon رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة Icon البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية Icon وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي Icon العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ صباحاً
العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10 دولارات للبرميل، لتتجاوز حاجز 100 دولار، في ارتفاع حاد يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

 

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع مخزون الخام الأمريكي 4.1 مليون برميل

ارتفاع مخزون الخام الأمريكي 4.1 مليون برميل

مخزون الخام الأمريكي يهبط 11.1 مليون برميل

مخزون الخام الأمريكي يهبط 11.1 مليون برميل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد