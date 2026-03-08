البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي خلال تعاملات اليوم بأكثر من 10 دولارات للبرميل، لتتجاوز حاجز 100 دولار، في ارتفاع حاد يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.