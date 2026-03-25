العقيل: وصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه

قال خبير الأرصاد الجوية، ومحلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن ما يتداول بوصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه.
وتابع العقيل، لقناة “الإخبارية”: “أنَّ فصل الربيع ممطر كعادته ويشهد أمطارا غزيرة مصحوبة غالبا برياح هابطة وجريان سيول وسيول منقولة”.
ما صحة المعلومات المتداولة بشأن حدوث أعاصير وفيضانات في منطقة الخليج؟
محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل يوضح
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 25, 2026
وأضاف العقيل: “أن تكرار أوصاف أعاصير ورسم خريطة لها غير صحيح؛ لأن الأعاصير القمعية تشاهد على الرادار حينما تتكون في حينها؛ لأنها اضطراب جوي سريع بين طبقات الأرض والغلاف الجوي وليس كما شاهدنا من مبالغات على مواقع التواصل الاجتماعي”.