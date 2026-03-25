Icon

العقيل: وصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه Icon الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت Icon البنتاجون يبرم صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة Icon سلمان للإغاثة يوزع 1200 سلة غذائية في ولاية سنار بالسودان Icon 5 ممارسات تميز الأزواج أصحاب العلاقات المستقرة عاطفياً Icon لمواجهة الأخضر وديًا.. بعثة منتخب مصر تصل جدة Icon الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة Icon هطول أمطار الخير على منطقة القصيم Icon الجيش الأردني: إيران استهدفت أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيّرات Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤١ مساءً
العقيل: وصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال خبير الأرصاد الجوية، ومحلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن ما يتداول بوصف الحالة الجوية الحالية بـ الأعاصير مبالغ فيه.

وتابع العقيل، لقناة “الإخبارية”: “أنَّ فصل الربيع ممطر كعادته ويشهد أمطارا غزيرة مصحوبة غالبا برياح هابطة وجريان سيول وسيول منقولة”.

وأضاف العقيل: “أن تكرار أوصاف أعاصير ورسم خريطة لها غير صحيح؛ لأن الأعاصير القمعية تشاهد على الرادار حينما تتكون في حينها؛ لأنها اضطراب جوي سريع بين طبقات الأرض والغلاف الجوي وليس كما شاهدنا من مبالغات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

