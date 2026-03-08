Icon

دعاء خاشع للشيخ بندر بليلة من المسجد الحرام 19 رمضان Icon اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon الصندوق الصناعي يعلن بدء التقديم على برنامج نُخب التدريبي المنتهي بالتوظيف Icon رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال الرياض Icon ضبط 8247 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ملك البحرين: اعتداءات إيران لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة Icon أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الخطير على الموقع السكني بالخرج Icon العناية بالحرمين تطلق خدمة حجز النقل من الفنادق إلى المسجد الحرام عبر منصة التنقل الموحّدة Icon الدفاع الكويتية: دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 صواريخ بالستية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تعكس هذه العناصر المعمارية تطور الفنون الإسلامية عبر العصور

العمارة الإسلامية تزيّن جدران وجنبات المسجد الحرام.. إرث حضاري يجمع الجمال والقداسة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ مساءً
العمارة الإسلامية تزيّن جدران وجنبات المسجد الحرام.. إرث حضاري يجمع الجمال والقداسة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تجسّد العمارة الإسلامية في جدران وجنبات المسجد الحرام لوحة فنية فريدة تعكس عراقة الفن الإسلامي وعمق حضارته، إذ تتناغم الزخارف والنقوش والآيات القرآنية مع قدسية المكان، لتشكّل مشهدًا بصريًا مهيبًا يثري تجربة ضيوف الرحمن ويعزز ارتباطهم بالموروث الحضاري الإسلامي.

وتظهر ملامح العمارة الإسلامية في مختلف أرجاء المسجد الحرام من خلال التصاميم الهندسية الدقيقة والزخارف المتقنة التي تزين الجدران والأروقة والأعمدة، إلى جانب الخطوط العربية المنقوشة بعناية، تتضمن آيات قرآنية وأدعية، مما يمنح المكان بعدًا روحيًا وجماليًا.

قد يهمّك أيضاً
أئمة المسجد الحرام يشاركون في تدشين حملة “الجود منا وفينا”

أئمة المسجد الحرام يشاركون في تدشين حملة “الجود منا وفينا”

لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان

لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة...

وتعكس هذه العناصر المعمارية تطور الفنون الإسلامية عبر العصور، إذ مرّ المسجد الحرام بعدة توسعات تاريخية شهدت إضافات معمارية متميزة، حافظت في مجملها على الهوية الإسلامية الأصيلة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء والتصميم، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين والمعتمرين مع الحفاظ على الطابع الجمالي والروحاني للمكان.

أجود أنواع الرخام

وتتميز جدران المسجد الحرام باستخدام أجود أنواع الرخام والحجر الطبيعي، إضافة إلى النقوش والزخارف التي صممت بعناية فائقة لتضفي طابعًا من الفخامة والسكينة، فيما تتناغم الألوان الهادئة مع الإضاءة المعمارية لتعكس جمال التفاصيل وتبرز روعة التكوين الفني.

ولا يقتصر حضور العمارة الإسلامية في المسجد الحرام على الجانب الجمالي فحسب، بل يمتد ليؤدي وظائف عملية تسهم في تنظيم حركة المصلين وتوفير بيئة مريحة للعبادة، من خلال تصميم الأروقة الواسعة والأعمدة المتناسقة والممرات الرحبة التي تسهّل انسيابية الحركة داخل أرجاء البيت العتيق.

ويظل المسجد الحرام نموذجًا متفردًا للعمارة الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والتجديد، حيث تتجلى في تفاصيله معاني الإبداع المعماري وروح الحضارة الإسلامية، ليبقى شاهدًا عبر الزمن على عناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأقدس بقاع الأرض وحرصهم على إبراز جمالها بما يليق بمكانتها الدينية والتاريخية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام
السعودية

جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان...

أخبار رئيسية
أئمة المسجد الحرام يشاركون في تدشين حملة “الجود منا وفينا”
السعودية

أئمة المسجد الحرام يشاركون في تدشين حملة...

السعودية
لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 18 رمضان
السعودية

لقطات من دعاء الشيخ ياسر الدوسري في...

السعودية
خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
السعودية

خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام...

السعودية