العيدية.. تقليد اجتماعي يصنع الفرحة للأطفال في جدة

تُعد العيدية من أبرز المظاهر الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر بمحافظة جدة، في تقليد متوارث يعكس أجواء الفرح والبهجة التي تصاحب الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

ويحرص كثير من الأهالي على تقديم العيدية للأطفال عقب صلاة العيد أو خلال الزيارات العائلية، إذ تُقدَّم عادة على شكل مبلغ مالي بسيط أو هدية رمزية، في مشهد يبعث السرور في نفوس الصغار ويعزز أجواء المحبة بين أفراد الأسرة.

وأصبحت العيدية جزءًا من تفاصيل الاحتفال بالعيد بين الأهالي بمحافظة جدة، يقدمها الآباء والأقارب للأطفال تعبيرًا عن الفرح بالمناسبة، وهي من العادات المتوارثة التي ينتظرها الأطفال بشغف، لما تحمله من رمزية مرتبطة بالبهجة ومشاركة الفرحة، في تقليد اجتماعي يواصل حضوره في المنازل عامًا بعد عام.