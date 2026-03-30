“الفاو” تُشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بإعلان المملكة عن إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبدالحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزامًا عمليًا بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئًا جميع شركاء “الفاو” في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الدكتور الواعر أن المملكة تواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020م، وتم تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجًا فاعلًا في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.