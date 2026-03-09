Icon

تهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المُستفيدة

الفطيم BYD السعودية تعزز دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية بمبادرات إنسانية خلال رمضان

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

في إطار التزامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، أطلقت الفطيم BYD السعودية الموزع الرسمي لعلامة BYD، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقنيات السيارات الكهربائية، مُبادرة لتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، تستهدف دعم الأسر المُحتاجة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المُستفيدة، من خلال توفير احتياجات غذائية أساسية تسهم في تلبية متطلبات الشهر الفضيل. وقد نُفذت المبادرة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بما يعكس روح التكافل والعمل المشترك لخدمة المجتمع.

وجرى تجهيز السلال الغذائية داخل صالات عرض BYD في مُختلف أنحاء المملكة، بمشاركة فعّالة من الموظفين والعملاء، الذين ساهموا أيضًا في إيصال السلال إلى القرى المجاورة، في تجسيد عملي لقيم العطاء والتضامن التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة توزيع السلال الرمضانية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل الذي تنفذه الفطيمBYD السعودية على مدار العام، والذي يركّز على المشاركة المجتمعية المستدامة، وتعزيز ثقافة التطوّع، وترسيخ القيم المشتركة بين الموظفين والعملاء والشركاء.

وتواصل الفطيمBYD السعودية من خلال هذه المبادرات تأكيد التزامها بإحداث أثر اجتماعي إيجابي، ودعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء المملكة.

