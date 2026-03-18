الفنون الهندسية في موقع الحِجر الأثري بالعُلا.. إبداع نبطي منحوت في الصخور

تُعدّ الفنون الهندسية في موقع الحِجر الأثري بمحافظة العُلا من أبرز العناصر التي تستوقف أنظار الزوار والمهتمين بالتراث الإنساني، حيث تعكس الواجهات الصخرية المنحوتة بدقة عالية ومستوى متقدمًا من الإبداع المعماري الذي ميّز حضارة الأنباط، وجسّد قدرتهم على توظيف الطبيعة الصخرية في تشكيل أعمال فنية ومعمارية متقنة.

ويتميّز موقع الحِجر بهندسة نبطية فريدة نُحتت مباشرة في الجبال الرملية، تتجلى في واجهات المدافن الضخمة ذات الطابع المستطيل، التي تعلوها عناصر زخرفية متعددة، من أبرزها التيجان النبطية ذات الأشكال المتدرجة، والمثلثات الهندسية، إضافة إلى الزخارف الوردية الدائرية والأشكال التجريدية التي تعكس تنوع الأساليب الفنية التي استخدمها الأنباط في تزيين واجهات المدافن.

ويضم الموقع نحو 141 مدفن صخري، تزيّن 93 منها واجهات منحوتة بزخارف هندسية دقيقة، تعود في تاريخها إلى الفترة الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي، وهو ما يبرز المكانة المعمارية والفنية التي بلغتها هذه الحضارة في نحت الصخور وتصميم الواجهات الجنائزية.

وتحمل واجهات المدافن كذلك نقوشًا صخرية توثّق معلومات عن الشخصيات التي دُفنت فيها، وتشير بعض الكتابات إلى مدافن خُصصت لشخصيات ذات مكانة اجتماعية مختلفة، مثل المعالجين والقادة المحليين والشخصيات العسكرية، فيما تنتشر في جبال الحِجر مئات النقوش الصخرية التي تعود إلى فترات تاريخية متعاقبة، موثّقة مرور واستقرار العديد من الشعوب والحضارات في المنطقة منذ آلاف السنين.

وتجسد الزخارف الهندسية والرمزية في الموقع مزيجًا فنيًا يجمع بين تأثيرات حضارية متعددة، حيث تظهر على بعض الواجهات رموز زخرفية ذات دلالات ثقافية، مثل الثعابين التي نُقشت فوق مداخل بعض المدافن بوصفها رمزًا للحماية في عدد من الثقافات القديمة، وزهرة اللوتس التي ارتبطت في الحضارة المصرية القديمة بدلالات النماء والبعث والحياة الأبدية، وتظهر ضمن الزخارف العلوية للواجهات.

وتتضمن النقوش كذلك عناصر زخرفية أخرى مثل النسور والأسود والتيجان النبطية، في تشكيلات فنية تعكس تطور الفن النبطي وقدرته على استيعاب التأثيرات المعمارية والزخرفية القادمة من حضارات مختلفة، بما في ذلك حضارات الشرق الأدنى والعالم الهلنستي.

ولا تقتصر أهمية موقع الحِجر على فنونه المعمارية فحسب، بل تمتد إلى ما يقدّمه من شواهد تاريخية وثقافية متكاملة، حيث تنتشر في أرجائه نقوش وكتابات بلغات وخطوط قديمة متعددة، مثل اللحيانية والثمودية والنبطية وغيرها من الخطوط التي تسهم في فهم تطور اللغة والكتابة في شمال الجزيرة العربية.

ويُعدّ موقع الحِجر أول موقع سعودي يُدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لما يحمله من قيمة إنسانية عالمية استثنائية، إذ يقدّم شاهدًا فريدًا على حضارة الأنباط وإبداعهم في فنون العمارة الصخرية، إلى جانب ما يعكسه من أهمية تاريخية بوصفه محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة التي شهدت حركة القوافل عبر العصور.

ويواصل الموقع اليوم استقطاب الزوار والباحثين والمهتمين بالتراث، لما يمثله من متحف مفتوح يجسّد تلاقي الفن والهندسة والتاريخ في مشهد معماري فريد منحوت في صخور العُلا، ويعكس عمق الإرث الحضاري الذي تزخر به المحافظة.