الفيحاء يتغلّب على الاتفاق بهدف نظيف

تغلّب فريق الفيحاء على نظيره الاتفاق بهدف نظيف، خلال مواجهتهما أمس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 “جولة يوم العلم” من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ألفا سيميدو عند الدقيقة 21، ليصل الفيحاء للنقطة 33 محتلًا المركز التاسع، وبقي الاتفاق سابعًا برصيد 39 نقطة.