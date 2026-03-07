Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الفيحاء يتغلّب على مضيفه الأخدود بخماسية في دوري روشن

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الفيحاء يتغلّب على مضيفه الأخدود بخماسية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفيحاء فوزًا كبيرًا على مضيفه الأخدود بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل أهداف الفيحاء صبري دهل عند الدقيقة (11)، وألفا سيميدو عند الدقيقة (55)، وفاشون ساكانا عند الدقيقة (61)، وجيسون عند الدقيقة (66)، وسيلفير غانغولا عند الدقيق (90+1).

قد يهمّك أيضاً
ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن

ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن

الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن

الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى (30) نقطة، فيما بقي الأخدود عند النقطة (13).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

ضمك يفوز على الرياض بثلاثية في دوري...

الرياضة