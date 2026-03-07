الفيحاء يتغلّب على مضيفه الأخدود بخماسية في دوري روشن

حقق الفيحاء فوزًا كبيرًا على مضيفه الأخدود بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل أهداف الفيحاء صبري دهل عند الدقيقة (11)، وألفا سيميدو عند الدقيقة (55)، وفاشون ساكانا عند الدقيقة (61)، وجيسون عند الدقيقة (66)، وسيلفير غانغولا عند الدقيق (90+1).

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى (30) نقطة، فيما بقي الأخدود عند النقطة (13).