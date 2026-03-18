الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ختام اجتماعهم اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، في أول قرار نقدي منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.
جاء هذا التوجه وسط مشهد اقتصادي معقد يجمع بين الارتفاع الحاد في أسعار النفط (التي قفزت إلى 108 دولارات للبرميل عقب استهداف منشآت غاز إيرانية) وبين بيانات تضخمية مقلقة سبقت الصراع، حيث سجلت أسعار المنتجين في فبراير نمواً بنسبة 3.4%، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام.