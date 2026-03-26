القبض على مخالف في محمية الإمام تركي بحوزته 110 كائنات فطرية مصيدة

قبضت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على المواطن غانم إبراهيم غانم اليوسف، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزته بندقيتان (شوزن وهوائية)، و (788) ذخيرة متنوعة، و (110) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الجرجس دون ترخيص غرامة (2,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.